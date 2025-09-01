Tras los actos vandálicos de este jueves en el Campo Militar número Uno, en el que estuvieron involucrados encapuchados que supuestamente pertenecen a la normal rural Isidro Burgos, la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró que no caerá en provocaciones.

“Verdad y Justicia, ese es nuestro compromiso. Estamos trabajando en ello, hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, con padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes. No estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo, parecen más una provocación. No vamos a a caer en la provocación de que se busca que haya represión. No va a haber represión”.

Y es que hoy se cumplen once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y sin embargo aún se desconoce su paradero. (Por Arturo García Caudillo)