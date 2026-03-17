La nueva Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto, impulsada por el Gobierno de Jalisco, será un sistema de transporte público masivo 100 por ciento eléctrico que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con puntos clave de la metrópoli.
El gobernador Pablo Lemus Navarro informó que el proyecto estará listo antes del Mundial de 2026.
Las unidades, modelos Volvo 7800 Electric y Volvo Luminus BZR, ofrecerán cero emisiones, aire acondicionado y accesibilidad universal.
En su primera etapa, la línea tendrá capacidad para movilizar hasta 25 mil personas al día a lo largo de ocho estaciones en la carretera a Chapala, con tecnología avanzada en seguridad, eficiencia energética y monitoreo.
