El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que la Línea 5 del transporte público, que recorrerá la Carretera a Chapala y conectará con distintos puntos de Guadalajara, será inaugurada el próximo 4 de junio.

El sistema contará con tres rutas: una hacia el Estadio Ácron, otra al Centro Histórico y una más hacia Expo Guadalajara.

Las unidades serán eléctricas, tendrán aire acondicionado, wifi gratuito y espacios para equipaje.

La nueva línea operará inicialmente con 41 autobuses Volvo 100 por ciento eléctricos con capacidad para 80 pasajeros, además de unidades articuladas para hasta 130 usuarios.

Lemus señaló que el proyecto forma parte de las acciones para mejorar la movilidad y reducir el tráfico en el ingreso sur de la ciudad, junto con la modernización del corredor desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hacia la metrópoli.