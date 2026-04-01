Petróleos Mexicanos informó que durante el primer trimestre de 2026 logró estabilizar su producción por quinto trimestre consecutivo y reducir 7 por ciento su deuda total, como parte de la reestructura financiera impulsada por el Gobierno federal.

La petrolera también reportó una disminución de 13 por ciento en su costo financiero, un incremento de 4 por ciento en ventas internas, y pagos por más de 152 mil millones de pesos a proveedores.

El desempeño del Sistema Nacional de Refinación, especialmente de las refinerías Olmeca y Tula, permitió aumentar 40 por ciento la producción de combustibles y reducir costos de importación.

Pemex indicó que su resultado operativo alcanzó 6 mil 520 millones de dólares, mientras que el nuevo director, Juan Carlos Carpio Fragoso, tendrá como reto elevar la producción petrolera y fortalecer la exploración y refinación nacional.