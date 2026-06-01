La nueva Línea 5 Mi Macro Aeropuerto iniciará operaciones el próximo jueves y ofrecerá servicio gratuito del 4 al 7 de junio, informaron autoridades estatales al presentar los detalles de este nuevo sistema de transporte que conectará la zona aeroportuaria con la red de movilidad metropolitana.

La coordinadora de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo, detalló parte de los beneficios de este nuevo medio de transporte:

“La línea 5 tendrá capacidad para atender hasta 27 mil personas usuarias al día y permitirá reducir los tiempos de traslado entre un 30 y un 60%. Otro punto muy importante es que la Línea 5 estará conectada con otro sistema de movilidad, esto significa que no funcionará como un recorrido aislado, sino como parte de una red más amplia capaz de facilitar transbordos, abrir nuevas opciones de viaje e integrar mejor esta zona con el resto de la metrópoli”.

La Línea 5 contará con nueve estaciones y operará con una flotilla de 41 unidades. Del jueves al domingo ofrecerá servicio de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche.

A partir del lunes siguiente, el horario se ampliará de 3:30 de la mañana a 10:30 de la noche para atender la demanda de pasajeros vinculada al aeropuerto. (Por Edgar Flores Maciel)