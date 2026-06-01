La nueva Línea 5 Mi Macro Aeropuerto que arranca operaciones este jueves, contará con tres troncales que conectarán con otros sistemas de transporte tanto BRT como del Tren Ligero.

Una de ellas es la Troncal 3, que llegará hasta más allá la Expo Guadalajara.

Así lo explica Amílcar López, titular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano:

“La unidad sale desde el Aeropuerto carretera Chapala, pasa el Periférico, obviamente, pasa por el Álamo, González Gallo, llega hasta el parque Agua Azul, de ahí toma Washington y luego da vuelta a la izquierda sobre Mariano Otero, continúa todo Mariano Otero, obviamente pasa el puente de Lázaro Cárdenas, sigue por la lateral, llega hasta la zona de la Expo, recordar está el crucero, digamos, avenida Las Rosas. Después hay otro crucero que ahorita se me olvida el nombre de la calle, pero el crucero que sigue es Topacio, que es la única vuelta a la izquierda permitida con semáforo antes de llegar a la Plaza del Sol, ahí retorna”.

La Troncal 2 correrá por toda carretera Chapala y después por González Gallo hasta llegar al Agua Azul para conectar con Mi Macro calzada, mientras que la Troncal 1, correrá desde el Aeropuerto y hasta el Periférico.

En el caso de la 2 y 3, no será necesario el transbordo. (Por Edgar Flores Maciel)