Estacionarse en línea amarilla o en cruces de calles fue la infracción más común en Guadalajara durante 2025.

Datos de la Dirección de Movilidad tapatía señalan que, de enero a noviembre, se aplicaron más de 200 mil sanciones, de las cuales, poco más de 87 mil, es decir, el 43 por ciento, correspondieron a esas faltas.

La segunda infracción más frecuente fue omitir el pago de estacionamiento en vía pública, con casi 62 mil 700 multas.