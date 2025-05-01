Ante el aumento acelerado en los casos de sarampión, que colocan a Jalisco en primer lugar nacional en lo que va del año, el Secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, reitera en que se reforzará la vacunación en la zona metropolitana con un centenar de brigadas.

“Es lo que nos preocupa y nos ocupa. Hemos intensificado todas las tareas. Estamos incorporando cien brigadas de vacunación adicionales, para que se desempeñen particularmente en Zona Metropolitana de Guadalajara. Lo que comentaba, Tlaquepaque , Tonalá, Zapopan, Guadalajara, El Salto”.

Cabe destacar que hasta el 18 de enero de este 2026, Jalisco registra 357 casos confirmados de sarampión. Si a esta cifra se suman los del 2025, la entidad acumula 1,020. Son 39 los municipios afectados. (Por Gricelda Torres Zambrano)