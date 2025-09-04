En la penúltima fecha de la eliminatoria de Sudamérica, Argentina derrotó 3-0 a Venezuela en el estadio Monumental, en el adiós de Lionel Messi de territorio pampero y quien por cierto, se despidió marcando un doblete, el otro tanto fue de Lautaro Martínez.

Por su parte, Colombia venció 3-0 a Bolivia y con idéntico marcador Uruguay derrotó a Perú por 3-0, Mientras que Paraguay y Ecuador empataron a cero goles. (Por Manuel Trujillo Soriano)