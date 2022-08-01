Policías federales trasladaron a 30 reos del estado de Sinaloa y los recluyeron en el Centro Federal de Readaptación Social 15 del municipio de Villa Comaltitlán, en la región costa de Chiapas.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los presos movilizados a Chiapas, aunque se trata de procesados por delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Los reos fueron trasladados en una aeronave Boeing 727 de la Guardia Nacional, que aterrizó ayer en el aeropuerto internacional de Tapachula.