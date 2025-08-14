Muy feliz llegó a Guadalajara el técnico argentino Diego Martín Cocca para convertirse en el nuevo técnico del Atlas. Con escala en la Ciudad de México, el entrenador quien ya hizo bicampeón a los Zorros voló de inmediato desde argentina y en el aeropuerto jalisciense habló sobre lo que representa.

“Feliz, feliz de regresar a mi club, no le puedo decir que no nunca. Me llamaron donde estaba en mi casa tranquilo y tratamos de hacer lo mejor posible lo más rápido posible para venir porque es un club donde me dio mucho de eso, los quiero mucho, y soy consciente de la situación futbolística que están pasando y vengo a ayudar a tratar de poner el Atlas donde queremos todos que es dejarlo como un equipo competitivo que sepa ganar”.

Agregó que “venimos también con la responsabilidad de de no perder el tiempo de ponernos a entrenar hoy a la tarde y pensar en el próximo próximo partido porque queremos justamente esto no no perder el tiempo y tratar de ayudar a los jugadores para que puedan el domingo dar un buen juego”, señaló.

En unas horas más Cocca será presentado al plantel, donde quedan pocos jugadores de los que dirigió en su último torneo, entre ellos Camilo Vargas y Aldo Rocha. Mañana será presentado de manera oficial. (Por Martín Navarro Vásquez)