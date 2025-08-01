En cumplimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este jueves el Gobierno de Jalisco ofreció una disculpa pública por las omisiones y negligencia en los casos de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso, Carolina y Bernardo, quienes desaparecieron en septiembre del 2010.

Natividad Guerrero, madre de Dalia y suegra de Luis Ramón, le reprochó a la Fiscalía Estatal por la revictimización de las familias, la cual se extendió hasta el día de hoy, en que pretendieron minimizar lo que pudo ser un acto histórico en favor de las víctimas.

Y es que no solo han sido objeto de maltratos y discriminación, sino que la disculpa pública se cambió tres veces de fecha y sede, no se permitía el ingreso a prensa ni la lectura de una carta de Diego, el hijo de Dalia, hoy ya de 18 años.

Ante la exigencia a gritos de los asistentes las autoridades estatales no tuvieron más remedio que ceder. (Por Gricelda Torres Zambrano)