Quedaron definidos los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Chile; después de que Estados Unidos goleó 3-0 a Italia y Marruecos se impuso 2-1 a Corea del Sur al completarse los octavos de final.

El Sábado a las 2 de la tarde, España enfrentará a Colombia y a las 17hrs, México tendrá una dura prueba ante Argentina. Mientras que en la actividad del domingo, Estados Unidos se medirá a Marruecos a primera hora y después Francia jugará contra Noruega. (Por Manuel Trujillo Soriano)