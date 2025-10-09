La tormenta tropical Raymond, que se formó esta mañana al sur-suroeste de Guerrero, amenaza con provocar lluvias torrenciales en, por lo menos ocho entidades del país durante los próximos tres días, reporta el Servicio Meteorológico Nacional.

Raymond se localiza a 135 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, donde sus desprendimientos nubosos ya generan intensas precipitaciones.

Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional informa que de continuar con su trayectoria, Raymond podría impactar como depresión tropical en las costas de La Paz, Baja California Sur, la tarde del sábado.