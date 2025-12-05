Al puro estilo de Hollywood, se realizó el sorteo del Mundial 2026 en el The Kennedy Center, de la ciudad de Washington, y en la inauguración del torneo el 11 de junio en el estadio Azteca, la Selección Mexicana instalada en el sector A se medirá a Sudáfrica.
Ese mismo día en el estadio Guadalajara se enfrentarán Corea del Sur contra quien gane el repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda, quienes serán rivales de México en el Grupo A.
Las fechas y horarios se darán a conocer de manera completa y detallada este sábado.
Los demás grupos quedaron de la siguiente manera:
Grupo B: Canadá, Playoff A de UEFA , Qatar y Suiza
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Playoff C de UEFA
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
Grupo F: Países Bajos, Japón, Playoff B de UEFA y Túnez
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay
Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 y Noruega
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania
Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 , Uzbekistán y Colombia
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá
Al realizarse en Washington, hubo muchas leyendas del deporte del país vecino como Shaquille O’Neal, Tom Brady y Aaron Judge.
El espectáculo se hizo presente con Andrea Bocelli, quien fue el encargado de abrir la ceremonia del sorteo con una melodía. La canción oficial del Mundial fue interpretada por en la voz de Robbie Williams y Nicole Scherzinger. Además FIFA entregó el trofeo de la Paz, al presidente Trump.
“Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y algo especial: Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, dijo en el acto, la presidenta Claudia Shembaum. (Por Martín Navarro Vásquez)
¡Listos los Grupos del Mundial 2026! México abrirá contra Sudáfrica
