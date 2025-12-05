Al puro estilo de Hollywood, se realizó el sorteo del Mundial 2026 en el The Kennedy Center, de la ciudad de Washington, y en la inauguración del torneo el 11 de junio en el estadio Azteca, la Selección Mexicana instalada en el sector A se medirá a Sudáfrica.

Ese mismo día en el estadio Guadalajara se enfrentarán Corea del Sur contra quien gane el repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda, quienes serán rivales de México en el Grupo A.

Las fechas y horarios se darán a conocer de manera completa y detallada este sábado.

Los demás grupos quedaron de la siguiente manera:

Grupo B: Canadá, Playoff A de UEFA , Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Playoff C de UEFA

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Playoff B de UEFA y Túnez

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 y Noruega

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K: Portugal, Repechaje Internacional 1 , Uzbekistán y Colombia

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Al realizarse en Washington, hubo muchas leyendas del deporte del país vecino como Shaquille O’Neal, Tom Brady y Aaron Judge.

El espectáculo se hizo presente con Andrea Bocelli, quien fue el encargado de abrir la ceremonia del sorteo con una melodía. La canción oficial del Mundial fue interpretada por en la voz de Robbie Williams y Nicole Scherzinger. Además FIFA entregó el trofeo de la Paz, al presidente Trump.

“Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico, y millones visitarán nuestra nación. Además, quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario, trabajador, y algo especial: Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, dijo en el acto, la presidenta Claudia Shembaum. (Por Martín Navarro Vásquez)