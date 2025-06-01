Un choque por alcance entre dos camiones de las rutas 183 y V-003 sobre Avenida López Mateos, a la altura de la colonia La Tijera en Tlajomulco, deja diez personas lesionadas.

El percance ocurrió cuando el conductor de la Ruta 183 habría perdido el sistema de frenos e impactó por detrás a la unidad que circulaba adelante.

Paramédicos municipales atendieron a los afectados por golpes y crisis nerviosas, sin que fuera necesario su traslado.