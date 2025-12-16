La FIFA entregó hoy los premios The Best a lo más destacado del 2025. El delantero francés del PSG, Ousmane Dembélé, se llevó el galardón para llenar su vitrina, pues ganó también el Balón de Oro que entrega la Revista France Football y fue galardonado como el mejor jugador de la Supercopa de Europa, Mejor jugador de la Champions League y Máximo goleador de la Ligue 1 de Francia. Perdió en la Final del Mundial de Clubes ante el Chelsea, y para cerrar el año, mañana disputará la final la Copa Intercontinental, enfrente al Flamengo de Brasil.

En femenil, la española Aitana Bonmatí ganó por tercera vez consecutiva el galardón The Best, tras haber obtenido también por tercer año el Balón de Oro. Hace unos días sufrió una fractura en el peroné izquierdo que la mantendrá alejada de las canchas por alrededor de medio año, tras haber sido operada.

La mexicana Jacqueline Lizbeth Ovalle ganó el premio “Marta” al mejor gol de la temporada, por el tanto de escorpión invertido que le anotó a las Chivas el 3 de marzo cuando jugaba con Tigres; actualmente Ovalle milita en el Orlando Pride de Estados Unidos.

El premio The Best al mejor entrenador lo recibieron: Luis Enrique del PSG y Sarina Wiegman, de la selección de Inglaterra. (Por Manuel Trujillo Soriano)