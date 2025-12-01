Toda una peligrosa travesía para los peatones, el querer abordar la Línea 4 del Tren Ligero en la Estación 200 Años.

Justo en el crucero de la Vía Manzanillo y Periférico Sur, Aarón Vázquez señala los cientos de escalones para subir, los elevadores apagados, las banquetas inconclusas, todo en contra para ingresar al nuevo sistema de transporte.

“Sí están cansadas la verdad, sí me gustaría que pusieran los elevadores funcionales -¿Están cerrados, verdad?- Sí porque yo lo frecuento mucho este puente peatonal y lo tomo desde aquí abajo, entonces son como 100 escaleras”.

Los usuarios ven con muy buenos ojos la línea 4 del Tren ligero, aunque hace faltan muchas obras secundarias y la accesibilidad. (Por Gustavo Cárdenas)