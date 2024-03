Pide el presidente Andrés Manuel López Obrador responsabilidad y no impulsar actos de provocación en contra de la 4T a quienes encabezan las protestas por el caso Ayotzinapa.

“¿Qué tiene que ver lo de los muchachos desaparecidos que tenemos nosotros la responsabilidad, la obligación de atender el gobierno, pero por qué pasarlo a una candidata. ¿Por qué no mejor a todos los candidatos, a la otra candidata, porque hay otra candidata, y al candidato? Son tres. ¿Por qué nada más a una? Le pido, convoco al dirigente, al abogado que asesora a los papás, mamás de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa que no caiga en actos de provocación, que actúe con responsabilidad”.

De paso arremetió en contra del senador Emilio Álvarez Icaza, a quien acusa de estar detrás de las protestas. (Por Arturo García Caudillo)