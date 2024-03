A unas horas de que se lleven a cabo las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a quienes participarán, a protestar pero con responsabilidad.

“Un llamado a quienes hoy se van a manifestar, que tienen todo el derecho de hacerlo porque en nuestro país no hay represión, se garantizan a plenitud las libertades, no se limita la libertad de manifestación, de expresión, como era antes. Nada más decir que se procure protestar, manifestarse, que es su derecho, de manera pacífica, que no se tiren piedras o bombas, que no se utilicen sopletes, que no se agreda a quienes están cuidando el orden, protegiendo bienes, tiendas, comercios, sitios históricos”.

Y aunque aclaró que no era una orden, también les pidió quitarse la capucha y dar la cara. (Por Arturo García Caudillo)