El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, hace un nuevo llamado a la Comisión Nacional del Agua a reconsiderar el proyecto del Acueducto Solís-León, dado que no solo pone en riesgo los niveles del lago, sino que también amenaza la actividad económica que depende de este.

“Yo espero y hago un llamado muy respetuoso a la Comisión Nacional del Agua a que realmente rectifiquen y que vean las afectaciones que sí tendríamos en forma directa toda la ribera de Chapala. Todas las zonas que de alguna manera se benefician o reciben beneficios del lago de Chapala en forma directa o indirecta”.

En los próximos días se reunirán los siete alcaldes de la ribera que en agosto pasado firmaron un manifiesto , para dar seguimiento a los amparos solicitados, además de emprender nuevas acciones. Y es que a decir de los productores de Acámbaro, la obra ya comenzó. (Por Gricelda Torres Zambrano)