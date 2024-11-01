La anunciaron hace más de un año y aún no se ha concretado nada. Es la Agencia Metropolitana para la Gestión Integral de Residuos, apodada el SIAPA de la basura, proyecto que quedó en manos del IMEPLAN, pero hasta el momento sin efecto. La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, dice que el municipio sí participará en la agencia.

“Sé que hay un trabajo avanzado, nosotros decirles que el modelo que diseñamos en Guadalajara empata por completo con el desarrollo de la agencia y, en el momento que se concrete, nosotros estaremos trabajando para ver de qué manera puede sumarse Guadalajara. Hay que recordar que ha sido un año sumamente complejo de muchos temas para el estado y para el municipio, y nosotros estaremos atentos al llamado que se haga en su momento.”

Fue en febrero del 2024 cuando se instruyó al IMEPLAN presentar un esquema de financiamiento y programa operativo del SIAPA de la basura. (Por Gustavo Cárdenas)