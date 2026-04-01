La Secretaría del Trabajo debería revisar todas las minas del país para evitar accidentes como el de hace unas semanas en el Rosario, Sinaloa, dice el secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, Carlos Pavón.

“Debería de entrar a las minas que están en la sierra, porque nomás va a donde están cerca de la ciudad. Es parte de un programa que debería tener la Secretaría del Trabajo de tener en la lista de todas las minas e inclusive las fallas que encuentre publicarlas, que sea parejo para todos y que publique las fallas que tienen, ¿por qué no? Así pueden hacer que las empresas esas sean más responsables con las vidas de los trabajadores. Y los sindicatos tenemos la obligación de pedir y pedir que eso se haga, tenemos que cuidar la integridad. Nosotros como sindicato tenemos la obligación de ver por la seguridad principalmente de los compañeros”.

Y es que, además, agrega, la Secretaría del Trabajo se ha caracterizado por ser muy selectiva en las revisiones, poniendo mano dura con algunas, pero dando manga ancha a ciertos sindicatos que nunca han hecho de la seguridad su prioridad. (Por Arturo García Caudillo)