Un operador de la ruta 631 del transporte público murió tras sufrir un infarto mientras conducía, lo que derivó en un accidente vial en la glorieta de La Normal, en Guadalajara.

De acuerdo con la Comisaría municipal y paramédicos, el hecho ocurrió en el cruce de avenida Alcalde y Ávila Camacho, donde el conductor perdió el control del vehículo tras el evento de salud y se impactó contra bolardos en la banqueta.

El chofer quedó inconsciente al interior de la unidad y, al arribo de los servicios de emergencia, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

En el lugar, personal médico atendió a varios pasajeros que presentaron golpes leves; ninguno requirió traslado hospitalario y todos firmaron el desistimiento médico. (Por Edgar Flores Maciel)