¿Ha recibido llamadas por una supuesta deuda? ¿Un premio en efectivo? ¿O una llamada urgente de su banco?

¡Cuidado! Podría usted ser víctima de los llamados montadeudas. Según cifras del portal de Buró de Crédito, durante los meses de enero y febrero aumenta en 33 % las denuncias por llamadas falsas de estafas y extorsión. Las víctimas reconocen el modo de operar.

“Todas esas llamadas yo las ignoraba. Algunos me dejaban buzón de voz, que son grabaciones que ya pasé, luego mensajes por WhatsApp, me exigían pagar un préstamo que yo nunca pedí y no tengo idea de dónde salió, pero que si no pagaba en 10 minutos iban a pasar a cobrarle a mis contactos”.

Las autoridades aconsejan que, al momento de recibir una llamada o un mensaje de supuesta extorsión, hay que colgar, bloquear números desconocidos y hacer la denuncia correspondiente. (Por Gustavo Cárdenas)