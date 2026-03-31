El famoso mosquito transmisor del dengue, Zika y chikungunya debe ser eliminado de hogares, negocios y espacios públicos. Por ello, Roberto Rivera, director general de Salud Pública del estado, pide a las familias y comerciantes aprovechar las vacaciones y revisar patios, azoteas y espacios donde se pueda acumular el agua y, por ende, los mosquitos.

“Es muy importante que en este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, realicemos acciones preventivas para evitar que se reproduzca el mosquito transmisor del dengue. Acciones como lavar, tapar, voltear y desechar. Todos en casa podemos colaborar para prevenir que se reproduzca el mosquito que transmite dengue, las acciones de limpieza que ya conocemos son fundamentales y hacerlas de manera constante puede marcar la diferencia”.

El agua en floreros, macetas, canaletas tapadas, recipientes para el agua de las mascotas, son lugares donde los mosquitos se reproducen en casa. (Por Gustavo Cárdenas)