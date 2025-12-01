Ante el incremento de la inseguridad en las carreteras del país, el ex gobernador de Coahuila, diputado Rubén Moreira, hizo un llamado a los paseantes a tener precaución mientras manejan.

“Vaya atento a ponchallantas y piedras. No pise bolsas en la carretera, porque dentro de las bolsas ponen los ponchallantas. A veces va uno en la carretera, ve una bolsa y pasa uno y le pega. No. Ahí están los ponchallantas. Vaya atento a los puentes para ver si no hay gente que esté aventando rocas. Sí, ésto es como la prehistoria. Así es México. Llevé su celular. Tenga cuidado dónde se estaciona en las carreteras. Mucho cuidado. Tenga cuidado cuando se pare en una caseta, quién está viendo ahí qué trae usted”.

Al mismo tiempo, hizo un reclamo y una fuerte crítica a los gobernadores al asegurar que no están haciendo nada para proteger a los usuarios de las autopistas nacionales. (Por Arturo García Caudillo)