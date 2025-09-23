El Congreso de Jalisco llevó a cabo el Segundo Parlamento de la Diversidad Sexual, en el que integrantes de esta comunidad presentaron propuestas para fortalecer sus derechos y garantizar condiciones de igualdad.

Entre las iniciativas planteadas destacan la creación de una Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra Personas de la Diversidad Sexual, la eliminación de pagos por modificaciones en actas de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, el reconocimiento de familias diversas y de hijos de cualquier tipo de familia, así como medidas de protección digital.

Al respecto, la diputada Montserrat Pérez Cisneros señaló:

“La protección digital a la dignidad de las personas de la diversidad sexual, es un punto importantísimo porque en este mundo que va transitando a lo digital y que partes de la esfera de lo privado está en lo digital”.

Además, los participantes pidieron acciones concretas para erradicar la discriminación hacia personas que viven con VIH y garantizar su atención médica oportuna. (Por Marck Hernández)