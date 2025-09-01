Tras más de 12 horas de búsqueda, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco confirmó la tarde de este martes el hallazgo de dos personas sin vida, luego de la caída de un helicóptero en el Cerro del Jabalí, en el municipio de San Sebastián del Oeste.

La localización de la aeronave se complicó por lo accidentado del terreno y la falta de señal para radiocomunicación, por lo que fue necesario desplegar un operativo aéreo con el helicóptero Titán de la Policía del Estado.

De manera extraoficial se informó que las víctimas serían el piloto y un técnico que viajaban para revisar líneas eléctricas a bordo de un helicóptero propiedad de una empresa subrogada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los cuerpos de rescate permanecen en la zona conocida como La Virgencita, mientras se investigan las causas del desplome y se confirman oficialmente las identidades y características de las víctimas. (Por Edgar Flores Maciel)