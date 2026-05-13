La diputada local Mariana Casillas presentó una iniciativa para regular la operación de mototaxis en Jalisco, con el objetivo de establecer condiciones de seguridad y reglas claras para usuarios y conductores.

“Los mototaxis existen en los municipios del estado, pero sin reglas claras, sin reconocimiento jurídico y sin condiciones mínimas de seguridad tanto para los que operan como para los usuarios y esto significa una ausencia de seguros que sean obligatorios, faltas de controles técnicos, espacios o situaciones que vuelven permanente la discrecionalidad de las autoridades en cuanto a este servicio”.

Mariana Casillas señaló que la intención es generar un marco jurídico que otorgue certeza tanto a quienes prestan el servicio como a quienes lo utilizan.

La legisladora advirtió que, de no establecerse una regulación clara, los mototaxis continuarán operando en condiciones de inseguridad y discrecionalidad. (Por Marck Hernández)