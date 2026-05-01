De cara al temporal de lluvias 2026, el Ayuntamiento de Guadalajara informó que mantiene acciones preventivas de revisión, poda y retiro de árboles en distintos puntos de la ciudad, luego de la caída de un ejemplar de gran tamaño registrada el martes en el Centro tapatío.

Es voz de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo:

“Llevamos 4 mil 200 acciones preventivas que esto incluye poda y retiro de árboles en la ciudad; al día de ayer llevábamos retirados 340 árboles”.

La alcaldesa señaló que las labores forman parte de la estrategia preventiva implementada ante el inicio de la temporada de lluvias.

Respecto al árbol que colapsó sobre la calle Independencia y dañó tres vehículos, entre ellos unidades oficiales, Verónica Delgadillo aseguró que no existían antecedentes o reportes que advirtieran riesgo de caída del ejemplar. (Por Edgar Flores Maciel)