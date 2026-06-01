La música romántica llegará Guadalajara con el espectáculo “Despechados”, un concierto que reunirá en un mismo escenario a Jorge “Coque” Muñiz, Carlos Cuevas y Pancho Céspedes.

Los tres intérpretes presentarán una noche llena de baladas, boleros y canciones de desamor que han marcado sus carreras, así lo mencionó Céspedes en entrevista con Notisitema.

“A veces estamos juntos husmeando los tres encima del escenario, pero también hay como digámoslo así, tres bloques en donde primero canta Carlos después creo que sigo yo y después Coque y al final hacemos homenajes a don Armando Manzanero a José José a grandes íconos de la música”.

“Despechados” se presentará el próximo 4 de junio en el Teatro Galerías, en una velada que busca reunir nostalgia, humor y música romántica en un mismo espectáculo. (Por Katia Plascencia Muciño)