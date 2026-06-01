El subsecretario de Economía, Vidal Llerenas se convirtió a partir de este lunes, en el nuevo director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Esta decisión, explica el secretario Marcelo Ebrard, tiene que ver con la necesidad de reforzar la capacidad de México en materia de innovación y desarrollo tecnológico.

“Estamos en la revisión del tratado de libre comercio con nuestro principal socio comercial y el tema que nos ocupa es un tema que ido ganando peso-relevancia. Por lo tanto, el rol que va a jugar esta institución dentro, ya no sólo de la revisión, sino de la nueva etapa que vamos a tener respecto a los Estados Unidos, así como con otra entidades, pero sobre todo los Estados Unidos y Canadá, va a ser crucial. Hay que hacer un esfuerzo muy grande de modernización”.

Y aunque con Santiago Nieto creció el INPI, hay aún trabajo por hacer, no se puede negar que los cambios en el orden económico, comercial y financiero internacionales empujaron a tomar esta decisión”. (Por Arturo García Caudillo)