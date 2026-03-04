Después de varios amagos, finalmente, el Congreso de la Unión recibió la Iniciativa de Reforma Constitucional en materia electoral de la Primera Mandataria, Claudia Sheinbaum. El documento fue recibido por la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

“Contiene una iniciativa para reformar once artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como ustedes saben, esta iniciativa pues es una iniciativa trascendente que ha ocupado ya por tres meses este espacio deliberativo público. Y hoy con este documento, con esta iniciativa inicia el proceso legislativo de manera formal”.

López Rabadán dio cuenta al Pleno de los diputados de la recepción del documento, al tiempo que instruyó su inmediata publicación para conocimiento de los ciudadanos y lo turnó a comisiones. (Por Arturo García Caudillo)