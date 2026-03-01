Aunque aún falta mucho por hacer, los avances sobre paridad de género son innegables, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, al clausurar la sesión solemne por el 8M.

“Necesitamos presupuestos que inviertan en justicia económica, social y legal para las mujeres, leyes que protejan a las mujeres frente a las violencias para que todas las mexicanas podamos vivir seguras; se necesita legislar con perspectiva de género, tomando en cuenta los impactos diferenciados; necesitamos fomentar la participación laboral cerrando completamente la brecha salarial; necesitamos también impulsar juntos el sistema de cuidados para cambiar la vida de las mujeres y de la sociedad”.

Destaca la representación de 253 diputadas, 65 senadoras, y que ambas cámaras son presididas por mujeres. A ellas se suman 13 gobernadoras, una presidenta de la República, e incluso 3 mujeres silbantes en la Liga Mx. (Por Arturo García Caudillo)