La depresión tropical Quince-E se convirtió este martes en el océano Pacífico en la tormenta tropical “Octave” informa el Servicio Meteorológico Nacional.

La tormenta mantiene vientos máximos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora y rachas de 85.

De acuerdo con el organismo, el meteoro se localiza a mil 475 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Debido a su distancia y trayectoria, el sistema no representa peligro para el territorio mexicano.