El presunto líder de La Barredora, Hernán “N”, alias El Abuelo o El Comandante H, promovió un amparo con el que busca tumbar la orden de aprehensión que emitió en su contra un juez de control por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

La demanda de garantías fue admitida a trámite por Daniel Marcelino Niño, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en el Estado de México.

​De acuerdo con registros judiciales, el ex secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco interpuso el amparo el pasado 25 de septiembre.