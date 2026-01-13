Real Madrid presentó hoy a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo en sustitución de Xavi Alonso y dijo que llega con muchas ganas e ilusión a dirigir al equipo de sus amores.

“Evidentemente para mi es un día especial no te engaño, como han sido todos los días que he sido parte del Real Madrid, tengo 42 años, el sábado llegaré a los 43, 20 en esta casa y cada día que pasa en el mejor club del mundo, en el mejor club de la historia para mi ha sido un día especial y hoy por su puesto que es un de ellos. Estoy consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante y con muchísima ilusión”.

Arbeloa quien dirigía a Real Madrid Castilla, rechazó ser como el entrenador portugués, José Mourinho y dijo que buscará imponerle su sello personal al equipo “Merengue”; debutará mañana en el duelo ante el Albacete de la Copa del Rey. (Por Manuel Trujillo Soriano)