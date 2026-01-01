Lijando las esquinas de los escalones, regando las áreas verdes, acomodando los Magueyes recién plantados, hasta barriendo el polvo y cal que quedaron después de las obras, son los últimos detalles que se le hacen a la recién rehabilitada e intervenida glorieta de La Minerva en Guadalajara.

Por otro lado, don Ricardo Villaseñor, vecino de la zona critica que se hayan gastado tantos millones de pesos en esta obra turística para el mundial.

“No me gusta, porque creo que es un espectáculo para la noche con luces, de día está espantosa. ¿Por qué, qué le quitaron?- Le quitaron la vista totalmente a La Minerva, le quitaron la vegetación tan bonita que se veía, se veía una cosa emblemática de Guadalajara, la acabaron -¿No le gustó?- No me gustó”.

La intervención de la Glorieta Minerva incluyó la colocación de semáforos peatonales para el ingreso a la nueva zona peatonal del monumento. (Por Gustavo Cárdenas)