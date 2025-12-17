El delantero Ángel Sepúlveda llegó a Guadalajara para ser el refuerzo en el ataque de las Chivas, tras la salida de Javier Hernández, como primera de las bajas que tendrá el equipo en la zona ofensiva.

Sepúlveda llega procedente del Cruz Azul y será su segunda etapa, luego de que militó en el Rebaño en 2018, donde tuvo poca actividad.

“Un gran compromiso, una gran oportunidad que vimos por mi familia, por mí, y bueno, agradecido con todos, siempre”, dijo en el aeropuerto.

El futbolista realizó exámenes físicos y médicos y ya estará este jueves en la pretemporada del conjunto rojiblanco en Barra de Navidad. “Es un reto y una responsabilidad enorme. Estoy preparado para este reto, creo que me agarra en mejor momento y por eso acepté este reto”, agregó el llamado Ángel del gol. (Por Martín Navarro Vásquez)