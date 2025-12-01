El París Saint Germain se quedó con el título en la Copa Intercontinental al vencer en penales 2-1 al Flamengo, luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, en el juego final celebrado en Qatar y donde la figura fue el arquero ruso del cuadro francés, Matvey Safonov. quien es el suplente y tuvo una heroica actuación al detener cuatro penales a los brasileños.

Con el triunfo además el conjunto del PSG que dirige Luis Enrique, ganó el sextete, pues logró ganar la Champions League, Supercopa de Europa, Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y ahora la Copa Intercontinental. (Por Martín Navarro Vásquez)