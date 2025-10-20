Arribaron este lunes al Autódromo Hermanos Rodríguez todos los contenedores de las 10 escuderías de la F1 que participaran a partir del viernes en el Gran Premio de la Ciudad de México 2025, edición que marca una década del regreso de la Fórmula 1 a nuestro país, por lo que se espera una espectacular fiesta. Por lo pronto ya comenzó el montaje para todas las actividades de la semana.

El piloto mexicano Patricio “Pato” O’Ward participará en la primera práctica libre del Gran Premio de México 2025, así lo confirmó la escudería Arrow McLaren en Instagram, mediante un video en el que sale un sobrero de charro, luego aparece O’Ward se lo pone y dice nos vemos pronto.

Además McLaren recordó a los aficionados que la primera práctica será el viernes 24 de octubre.

Por otro lado, el español Carlos Sainz Jr. de Williams, fue penalizado con 5 lugares en la parrilla de salida en el Gran Premio de la Ciudad de México, debido al choque que tuvo con Kimi Antonelli de Mercedes, en el GP de Estados Unidos; por lo que se le impuso una penalización de parrilla además de una sanción de 10 segundos, informaron los comisarios de la carrera.

Sainz fue el ganador de la edición 2024 del Gran Premio de México, cuando todavía corría para Ferrari. (Por Manuel Trujillo Soriano)