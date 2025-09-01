La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana reportó que la consulta sobre la problemática del corredor López Mateos ha recibido más de 4 mil propuestas de solución, informó su titular, Cynthia Cantero.

La funcionaria destacó la amplia participación ciudadana, pues 73 por ciento de los participantes no había intervenido en procesos anteriores.

Las aportaciones provienen de vecinos, colectivos y académicos, y se están sistematizando para integrar un documento final, que será entregado al Ejecutivo estatal a finales de noviembre.

La última mesa sobre el caso se realizará el próximo lunes 27 de octubre.