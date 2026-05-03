Los cuerpos de las 11 personas fallecidas en la volcadura de un camión turístico en Amatlán de Cañas, Nayarit, comenzaron a llegar a Jalisco durante la madrugada de este domingo.

La mayoría de las víctimas eran originarias de San Pedro Tlaquepaque.

El ayuntamiento informó que otorgó espacios gratuitos en el panteón de Santa Anita, además de apoyo en trámites, traslados y servicios funerarios.

Personal del DIF municipal brinda acompañamiento psicológico y asistencia social a los familiares.

En cuanto a los lesionados, dos personas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica, mientras continúa el seguimiento a otros heridos en hospitales de la Zona Metropolitana.

Autoridades mantienen coordinación para atender a las familias afectadas por esta tragedia. (Por Edgar Flores Maciel)