El clavadista Randal Willars obtuvo la medalla de plata en plataforma de 10 metros durante la Superfinal de clavados en Pekín, al sumar 538.15 puntos y quedar a poco más de cuatro unidades del chino Bai Yuming, quien se llevó el oro.

El mexicano logró mejores calificaciones en dos de sus seis ejecuciones, pero no le alcanzó para superar al local.

Con este resultado, México cerró el torneo con cinco medallas: Dos platas adicionales y dos bronces.

En otras pruebas, la mexicana Aranza Vázquez quedó fuera en semifinales de trampolín 3 metros.

China dominó la competencia con ocho oros. (Por Manuel Trujillo Soriano)