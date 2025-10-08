Esta mañana llegaron a México los seis connacionales que fueron detenidas en Israel cuando llevaban ayuda humanitaria a Gaza.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, les recibió en la Base Aérea Militar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde se les realizó una revisión médica y se llevó a cabo su trámite migratorio.

Arlin Medrano, una de las estudiantes de la UNAM repatriadas, compartió en redes sociales un video de su llegada a la Ciudad de México, y agradeció las movilizaciones y protestas para que pudieran llegar con seguridad.