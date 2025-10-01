La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su confianza en la labor del Poder Legislativo, particularmente en los diputados, de cara a la discusión de la reforma a la Ley de Amparo.

“¿Cuál es el procedimiento? Cuando se aprueba una Ley en una Cámara, puede haber dos opciones, una, que sea una fé de erratas que se planteó de una manera, digamos, a la hora de la aprobación quedó mal una pequeña redacción, y el Senado decidió que era mejor no hacerlo a través de una fé de erratas, sino que se fuera a la Cámara de Diputados, ahí los diputados discutan, aprueben lo que decidan respecto de este transitorio y lo regresen al Senado de la República para su aprobación. Entonces ese es lo que va a ocurrir, ya está en la Cámara de Diputados, ya entró a comisiones y ahí pues, nosotros hicimos una propuesta de redacción y ya el Congreso tomará su decisión”.

Lo importante, señala, es que la mayoría de los senadores y diputados están de acuerdo en corregir este artículo transitorio que habla sobre retroactividad. (Por Arturo García Caudillo)