Después de este mediodía llegaron los primeros elementos federales a Michoacán, para reforzar los trabajos de seguridad en la entidad.
Los elementos fueron desplegados como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puesto en marcha por la federación en conjunto con autoridades estatales.
Los primeros en llegar fueron los guardias nacionales a bordo de seis camiones y tres patrullas, reportándose en las inmediaciones de la 21/a. Zona Militar con sede en Morelia.
Esta mañana, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, se reunió con mandos militares para afinar detalles de este plan.
