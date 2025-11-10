Después de este mediodía llegaron los primeros elementos federales a Michoacán, para reforzar los trabajos de seguridad en la entidad.

Los elementos fueron desplegados como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, puesto en marcha por la federación en conjunto con autoridades estatales.

​Los primeros en llegar fueron los guardias nacionales a bordo de seis camiones y tres patrullas, reportándose en las inmediaciones de la 21/a. Zona Militar con sede en Morelia.

Esta mañana, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, se reunió con mandos militares para afinar detalles de este plan.