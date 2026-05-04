Jalisco avanza en su apuesta por la electromovilidad con la llegada de las primeras ocho unidades eléctricas que operarán en la Línea 5 del Macro Aeropuerto.

Los autobuses iniciarán pruebas en los próximos días sobre Carretera a Chapala, previo al arranque del servicio.

Se trata de unidades Volvo con capacidad para 80 pasajeros, equipadas con aire acondicionado, accesibilidad universal, puertos USB, espacio para equipaje y sistema de videovigilancia.

Forman parte de una flota total de 41 vehículos que integrarán esta ruta.

El sistema recorrerá 32 kilómetros con nueve estaciones, conectando el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con Periférico, además de ramales hacia puntos clave de la ciudad.

En su primera etapa, se estima que movilice a 27 mil usuarios diarios.

La incorporación forma parte de una inversión estatal superior a 2 mil 300 millones de pesos para modernizar el transporte público con tecnología de cero emisiones.