Un juez federal vinculó a proceso a Audias “N”, alias “El Jardinero”, por portación de armas y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informa la Fiscalía General de la República.

El imputado, señalado como posible líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenido el 27 de abril en Nayarit durante un operativo de la Marina.

La audiencia se realizó de forma virtual desde el penal del Altiplano, donde permanecerá bajo prisión preventiva.